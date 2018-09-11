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Эксперты назвали Porsche 911 лучшим автомобилем года
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Эксперты назвали Porsche 911 лучшим автомобилем года 

Car.ru + ещё 7 25 минут назад
Фото: Car.ru
Американские автомобильные аналитики из JD Power взялись за исследование мирового рынка машин, чтобы выделить самые привлекательные экземпляры этого года.
В масштабном опросе приняли участие свыше 1 млн автолюбителей. Анализу подверглись 600 моделей. Из них только 13 дошли до финала. У каждой модели оценивались множество параметров по стобалльной шкале.
В мистическую группу из тринадцати представителей вошли те автомобили, которые набрали 90 баллов и выше.
Максимально высокий балл был присужден спортивному автомобилю премиального сегмента Porsche 911 (94 б.). Корейской модели Genesis G90 досталось 93 балла. Третий результат у немецкого Mercedes-Benz S-Class и у Lincoln Continental (по 92 б.).
Вседорожник Lincoln Navigator, Porsche Macan, а также Lexus RX заработали по 91 баллу.
По 90 баллов у Porsche 718 и Cayenne, BMW 7 Series, Cadillac Escalade, Genesis G80 и Lexus GS.
Примечательно, что в списке не оказалось китайских моделей.
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