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Эксперты составили рейтинг самых ожидаемых новинок Парижского автосалона
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Эксперты составили рейтинг самых ожидаемых новинок Парижского автосалона 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
До открытия одного из ведущих европейских автошоу осталось меньше месяца. Поэтому уже сейчас составлен список самых ожидаемых премьер.
На данный момент многие автогиганты объявили о своем намерении не представлять свои новые разработки в столице Франции в этом году. Однако есть много других новинок, заслуживающих особого внимания.
В первую очередь, это обновленный и облегченный по своей массе BMW X5. Уже в сети есть множество фото, однако официальная презентация машины намечена именно на мероприятие в Париже.
Многие также ждут появления концепта от Skoda с индексом Vision RS. Вполне возможно, что основные черты прототипа возьмет на свое вооружение новое поколение Rapid.
Наконец, в тройке рейтинга находится гибридный вариант Toyota Corolla с приставкой Touring, выполненный в варианте хэтчбек. Ранее этот автомобиль был объектом одного из закрытых показов.
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