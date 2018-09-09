Эксперты составили рейтинг самых ожидаемых новинок Парижского автосалона 

До открытия одного из ведущих европейских автошоу осталось меньше месяца. Поэтому уже сейчас составлен список самых ожидаемых премьер.
На данный момент многие автогиганты объявили о своем намерении не представлять свои новые разработки в столице Франции в этом году. Однако есть много других новинок, заслуживающих особого внимания.
В первую очередь, это обновленный и облегченный по своей массе BMW X5. Уже в сети есть множество фото, однако официальная презентация машины намечена именно на мероприятие в Париже.
Многие также ждут появления концепта от Skoda с индексом Vision RS. Вполне возможно, что основные черты прототипа возьмет на свое вооружение новое поколение Rapid.
Наконец, в тройке рейтинга находится гибридный вариант Toyota Corolla с приставкой Touring, выполненный в варианте хэтчбек. Ранее этот автомобиль был объектом одного из закрытых показов.