Volkswagen планирует продать в России в 2018 году 8 тысяч коммерческих автомобилей.

Такой прогноз сделали в российском представительстве Volkswagen по итогам завершившегося автосалона в Москве.

Если прогнозы сбудутся, то доля коммерческого транспорта среди всех представителей VW в РФ составит чуть больше 6 процентов. При этом следует учесть, что все автомобили импортируются и не имеют российских производственных площадей.

Среди представителей T-класса от немецкого автогиганта львиная доля приходится на микроавтобусы, сегмент которых в целом по стране составляет 60 процентов. Лидером во многих регионах является Caddy.

По этой модели в ближайшем будущем ожидается расширение предложений. Появятся комплектации мотор на 1,4 литра и дизель, вполне послушный для российского топлива.

Также рост продаж ожидается среди фургонов на колесах Miltivan, которые оснащены всем необходимым для путешествий. Кроме того, в России ожидается рост спроса на представителей Amarok