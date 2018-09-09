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Volkswagen планирует продать в России в 2018 году 8 тысяч коммерческих автомобилей.
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Volkswagen планирует продать в России в 2018 году 8 тысяч коммерческих автомобилей. 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Такой прогноз сделали в российском представительстве Volkswagen по итогам завершившегося автосалона в Москве.
Если прогнозы сбудутся, то доля коммерческого транспорта среди всех представителей VW в РФ составит чуть больше 6 процентов. При этом следует учесть, что все автомобили импортируются и не имеют российских производственных площадей.
Среди представителей T-класса от немецкого автогиганта львиная доля приходится на микроавтобусы, сегмент которых в целом по стране составляет 60 процентов. Лидером во многих регионах является Caddy.
По этой модели в ближайшем будущем ожидается расширение предложений. Появятся комплектации мотор на 1,4 литра и дизель, вполне послушный для российского топлива.
Также рост продаж ожидается среди фургонов на колесах Miltivan, которые оснащены всем необходимым для путешествий. Кроме того, в России ожидается рост спроса на представителей Amarok
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