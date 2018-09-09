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Lada Granta FL заинтересовала представителей ГИБДД
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Lada Granta FL заинтересовала представителей ГИБДД 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
О таком внимании сотрудников дорожной полиции к новинке рассказывают пользователи в социальных сетях.
В частности, один из первых покупателей новинки в своих посланиях рассказывает, что его регулярно останавливают на трассе экипаж ГИБДД под предлогом проверки документов. Однако на самом деле сотрудниками правоохранительных органов движет элементарное любопытство.
Совсем не исключено, что стражи порядка с жезлами тоже люди и им просто захотелось поближе увидеть новинку, которая привлекла к себе с недавнего времени многочисленное внимание. Оно увеличилось с окончанием автосалона в Москве.
Послание в социальных сетях сразу же обросло многочисленными комментариями. Все они касались вопросов о качестве нового автомобиля. Пользователь ответил, что пока всем доволен и не имеет никаких нареканий.
Остается добавить, что Granta LF была запущена в серийное производство с 14 августа. Старт продажам данной новинки от Lada был дан после окончания столичного автошоу.
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