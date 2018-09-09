Компания Cosworth отмечает 60-летие

В этом месяце британская компания Cosworth, добившаяся удивительных успехов в автоспорте, отмечает 60-летний юбилей.

Она была основана в Лондоне в сентябре 1958 года британскими инженерами Майком Костином и Китом Дакуортом. бывшими сотрудниками Lotus Engineering. Компаньоны начали с того, что, взяв за основу двигатель Ford, переделали его, и уже их первые гоночные моторы превосходили все тогдашние аналоги. Удельная мощность превышала 100 л.с. /л., и благодаря таким показателям машины с моторами Cosworth в те времена доминировали в британской Формуле Junior.

В 1966-м был сконструирован 4-цилиндровый двигатель FVA рабочим объёмом 1,6 л, выдававший примерно 225 л.с. на 9000 об/мин — он послужил испытательным образом, на базе которого создавался легендарный DFV.

Появившись в 1967-м, DFV ознаменовал начало новой эпохи в Формуле 1. Изначально он строился для Lotus, но уже через год его получили и другие команды: в итоге на моторах Cosworth DFV было выиграно 12 чемпионских титулов, 10 Кубков конструкторов и одержано 155 побед в Гран При, что тогда стало новым рекордом. А всего на счету Cosworth 176 побед в Формуле 1, и по этому показателю этот производитель занимает вторую строчку после Ferrari

В 70-е годы компания начала наступление на американский рынок. DFV был существенно модернизирован под регламент IndyCar — так появился турбомотор DFX объёмом 2,65 л. Эта конструкция также оказалась вполне удачной, и десять лет подряд (с 1978-го по 1987-й) победы в гонке Indy 500 доставались гонщикам, выступавшим на машинах с двигателями Cosworth.