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Компания Cosworth отмечает 60-летие
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Компания Cosworth отмечает 60-летие 

F1News.ru 1 час назад
Фото: F1News.ru
В этом месяце британская компания Cosworth, добившаяся удивительных успехов в автоспорте, отмечает 60-летний юбилей.
Она была основана в Лондоне в сентябре 1958 года британскими инженерами Майком Костином и Китом Дакуортом. бывшими сотрудниками Lotus Engineering. Компаньоны начали с того, что, взяв за основу двигатель Ford, переделали его, и уже их первые гоночные моторы превосходили все тогдашние аналоги. Удельная мощность превышала 100 л.с. /л., и благодаря таким показателям машины с моторами Cosworth в те времена доминировали в британской Формуле Junior.
В 1966-м был сконструирован 4-цилиндровый двигатель FVA рабочим объёмом 1,6 л, выдававший примерно 225 л.с. на 9000 об/мин — он послужил испытательным образом, на базе которого создавался легендарный DFV.
Появившись в 1967-м, DFV ознаменовал начало новой эпохи в Формуле 1. Изначально он строился для Lotus, но уже через год его получили и другие команды: в итоге на моторах Cosworth DFV было выиграно 12 чемпионских титулов, 10 Кубков конструкторов и одержано 155 побед в Гран При, что тогда стало новым рекордом. А всего на счету Cosworth 176 побед в Формуле 1, и по этому показателю этот производитель занимает вторую строчку после Ferrari.
В 70-е годы компания начала наступление на американский рынок. DFV был существенно модернизирован под регламент IndyCar — так появился турбомотор DFX объёмом 2,65 л. Эта конструкция также оказалась вполне удачной, и десять лет подряд (с 1978-го по 1987-й) победы в гонке Indy 500 доставались гонщикам, выступавшим на машинах с двигателями Cosworth.
И пусть уже в 80-х спортивная слава компании в Формуле 1 стала постепенно меркнуть, её двигатели разных поколений, версий и модификаций использовались в чемпионате мира до 2013 года. Но она уже не могла выдержать конкуренции с автоконцернами уровня Mercedes или Renault, поэтому переход на новый технический регламент, предполагавший создание гибридных силовых установок, оказался для неё экономически невыполнимой задачей, поэтому компания вынуждена была уйти из Формулы 1. Однако она вписала одну из самых ярких страниц в историю мирового автоспорта.
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