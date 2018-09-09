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Aurus Senat теперь предстал на эффектном видео
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Aurus Senat теперь предстал на эффектном видео 

Car.ru 34 минуты назад
Фото: Car.ru
Предметом обзорного ролика стал седан Aurus Senat из отечественного проекта «Кортеж».
Официальная презентация сдана для элиты Aurus Senat прошла в рамках завершившегося на днях московского автосалона. Фото с мероприятия уже в большом количестве имеются в сети, теперь же пришла пора познакомиться и с видеорядом.
Под индексом Senat скрываются сразу две машины: президентский лимузин и седан для государственных чиновников. На лимузине есть броня, которая не доступна для других автомобилей этого модельного ряда.
Внутри по отделке у некоторых экспертов появились вопросы. Они считают, что внутренняя отделка с элементами дерева и бежевой кожи не совсем соответствуют внешнему виду автомобиля. Кроме того, из ролика можно сделать вывод о том, что на заднем сиденье будет не совсем комфортно людям с высоким ростом.
Ожидается, что в серийную продажу Aurus Senat поступит в 2019 году и постепенно начнет предлагаться в других странах. Постепенно уровень производства планируется довести до 10 тысяч машин в год.
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