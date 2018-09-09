Mercedes-Benz GLE 2019 показал спортивное лицо (Видео)

На минувшей неделе Mercedes-Benz представил свой первый в истории электрический кроссовер Mercedes EQC, однако и о традиционных моделях в Штутгарте также не забывают и обращают наше внимание на грядущую премьеру Mercedes GLE в новом кузове. Подхлестнуть интерес потенциальных покупателей маркетологи компании решили путем публикации короткого видео-ролика на котором мы видим «лицо» нового кроссовера.

Как видно, новый GLE 2019 получил решетку радиатора с единственной хромированной продольной перекладиной с огромной эмблемой Mercedes по центру. По флангам от решетки расположились новые фары с интегрированными светодиодными росчерками дневных ходовых огней. Ниже большую часть переднего бампера занимает поистине спорткаровский воздухозаборник.

Никакой дополнительной информации вместе с роликом опубликовано не было, но судя по предыдущим шпионским фотографиям, кроссовер получит умеренно эволюционировавший дизайн с более плавными чертами кузова в ключе всех последних моделей производителя с трехлучевой звездой на логотипе. В задней части GLE 2019 пристроились небольшие плафоны фонарей и двойной выхлоп.

https://www.facebook.com/MercedesBenz/videos/242315759820378/

В отличие от экстерьера, который не несет нам больших сюрпризов, внутреннее убранство модели изменится довольно серьезно, прибавив в качестве отделочных материалов и утонченности стиля. Как и прочие современные Мерседесы, кроссовер нового поколения обзавелся полностью цифровой приборной панелью, спаренной с мультимедиа-информационной системой. Также разработчики наделели модель новым трехспицевым рулевым колесом, хромированным окладом дефлекторов воздуховодов, акцентами из натурального дерева, оригинальным селектором коробки передач и широкой центральной консолью с ручками по бокам.

Никаких данных о двигателях Mercedes-Benz GLE 2019 года пока официально озвучено не было. Но наверняка под капотом кроссовера мы увидим 3.0-литровую рядную «шестерку» с технологией EQ Boost мощностью 362 л.с. и с пиковым крутящим моментом 500 Нм. Благодаря кратковременному всплеску мощности EQ Boost, мотор способен выдавать на 22 л.с. и 250 Нм больше. В европейских дилерских центрах будут предлагаться и дизельные версии автомобиля, оснащенные 3.0-литровой «шестеркой» на 282 л.с. / 600 Нм и ее более зажигательной модификацией с 335 л.с. / 700 Нм.

Вскоре после презентации «рядового» GLE нового поколения, нас ждет дебют AMG-версий GLE 53, 63 и 63 S, самая мощная из которых получит 4.0 V8 битурбо на 603 л.с. и 850 Нм.