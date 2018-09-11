Пикап Ford F-150 Raptor получил внедорожный круиз-контроль

Американский пикап Ford F-150 Raptor получил новый круиз-контроль с функцией Trail Control. Данная опция помогает автомобилю корректно перемещаться по бездорожью на скорости около 32 км/ч.

Система берет полный контроль над тормозом и акселератором. Это позволяет водителю полностью сосредоточиться на управлении ТС.

Еще одной очень полезной функцией системы Trail Control является возможность переброски крутящего момента на колеса, имеющие лучшее сцепление с дорогой.

Также обсуждаемая система берет под свой контроль адаптивные амортизаторы. Это помогает сгладить рывки и толчки во время езды по пересеченной местности.

Под капотом у обновленного Ford F-150 Raptor все тот же 3,5-литровый бензиновый мотор на 455 л.с.

Имея такие технические характеристики, данная модель может стать хорошим помощником людям, чья трудовая деятельность связана с перемещением по бездорожью (егери, геологи, и другие). Также автомобиль будет просто находкой для любителей активного отдыха.