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В Сети появились первые фото внедорожника-универсала Ford Focus Active
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В Сети появились первые фото внедорожника-универсала Ford Focus Active 

Car.ru + ещё 1 37 минут назад
Фото: Car.ru
Фотошпионам удалось зафиксировать на камеру четвертое поколение Ford Focus, но в непривычной форме кузова — вседорожника-универсала, и это первое «живое» изображение новинки.
Нужно отметить, что производитель выпускал модель Focus уже в кузове хэтчбек, седан и обычный wagon, теперь будущее за роскошным Vignale, спортивным ST-Line и кросс-версией Active.
Focus Active Wagon как все его «собратья» по сегменту внедорожников-универсалов обильно оснащен пластиковым обвесом кузова, арки колес также защищены пластиком, модель получила новые бамперы и встроенную защиту дна.
К достоинствам новой версии Ford Focus нужно отнести и высокий клиренс, который достигает теперь 300 мм.
Заглянуть в салон «вагона» папарацци не удалось, но предполагается, что внутреннее пространство не будет сильно отличаться от кросс-версии и других модификаций американской модели четвертого поколения.
Конкуренцию Ford Focus Active Wagon на мировом рынке составят VW Golf Alltrack, Skoda Octavia Scout с SEAT Leon X-Perience.
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