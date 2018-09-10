В Сети появились первые фото внедорожника-универсала Ford Focus Active

Фотошпионам удалось зафиксировать на камеру четвертое поколение Ford Focus , но в непривычной форме кузова — вседорожника-универсала, и это первое «живое» изображение новинки.

Нужно отметить, что производитель выпускал модель Focus уже в кузове хэтчбек, седан и обычный wagon, теперь будущее за роскошным Vignale, спортивным ST-Line и кросс-версией Active.

Focus Active Wagon как все его «собратья» по сегменту внедорожников-универсалов обильно оснащен пластиковым обвесом кузова, арки колес также защищены пластиком, модель получила новые бамперы и встроенную защиту дна.

К достоинствам новой версии Ford Focus нужно отнести и высокий клиренс, который достигает теперь 300 мм.

Заглянуть в салон «вагона» папарацци не удалось, но предполагается, что внутреннее пространство не будет сильно отличаться от кросс-версии и других модификаций американской модели четвертого поколения.