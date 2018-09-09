Вседорожный универсал Ford Focus Active Wagon впервые на фото

Четвертое поколение Ford Focus разрослось новыми, ранее не производившимися версиями. Кроме привычных всем кузовов хэтчбек, седан и универсал, нас ждут роскошный Vignale, спортивный ST-Line, кроссовер-версия Active на базе хэтча, а также вседорожный «сарай» Active Wagon. Как раз вседорожный универсал и попался на глаза вездесущим фотошпионам и это, стоит отметить, наше самое первое знакомство с моделью.

Как и в случае с каждой моделью в мире универсалов-вседорожников, Ford Focus Active Wagon отличается от своего «гражданского» собрата большим количеством пластикового кузовного обвеса, защищенными пластиком колесными арками, увеличенным дорожным просветом и иными бамперами с интегрированной защитой днища. Кстати, что касается клиренса, то в данном случае его прирост составляет целых 30 мм, что очень неплохо.

К сожалению, «автопапарацци» не смогли подобраться к прототипу достаточно близко для того, чтобы сделать снимки салона, тем не менее, мы не будем слишком удивлены, если обнаружим во вседорожном универсале интерьер, аналогичный кросс-версии хэтчбека Focus Active. Таким образом, новый Focus Active Wagon получит более долговечную и простую в уходе обивку салона, а в остальном его начинка будет идентична всем остальным модификациям нового Focus 4.