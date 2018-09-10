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Hyundai запустят суперкар Essentia в серию
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Hyundai запустят суперкар Essentia в серийное производство 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Элитное дочернее отделение Hyundai под названием Genesis объявило, что концептуальный электромобиль класса люкс будет запущен в серийное производство через три-четыре года.
Впервые посмотреть на Genesis Essentia автолюбителям всего мира удалось на Нью-Йоркском Автосалоне.
Технические характеристики электромобиля пока не оглашают из-за секретности архитектуры силовой установки под капотом — по словам представителей Genesis, этот электромотор позволит машине разгоняться до 100 кмч за менее, чем 3.5 секунд.
Концептуальный суперкар будет дешевле, чем аналоги европейских и американских соперников, но даже не смотря на это, не сможет быть доступным. Причиной тому не только экспериментальный электродвигатель, но и салон, отделанный натуральной кожей, особые материалы, использованные в обвесе и крыше. Так как в связи с взрывной популярностью кроссоверов Hyundai сейчас производит огромное количество 70 и 80 GV, то и ресурсов на выпуск большой серии Essentia в ближайшее время не найдется, поэтому электрокар выйдет в ограниченном тираже.
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