KIA Telluride официально презентовали в Нью-Йорке после появления шпионских фото

Южнокорейский автопроизводитель KIA не стал тянуть время и решил буквально сразу же после появления первых изображений своей новинки KIA Telluride, добытыми автошпионами, презентовать внедорожник во время ежегодной Недели моды в Нью-Йорке. Специалисты концерна организовали необычный дебют модели, представив ее в техасском стиле.

Эксперты отмечают, что, вероятнее всего, в непрофильном мероприятии продемонстрировали концепт, который по максимуму должен соответствовать задумкам производителя, готовящего серийную версию кроссвена.

Автолюбителям уже сообщали, что прототип новинки, анонсированный два года назад, выглядит почти также, добавилась только другая головная оптика, более массивная радиаторная решетка, а также еще несколько еще несколько незначительных дизайнерских решений.

В интерьере использовались исключительно натуральные материалы. Так, на передней панели и обшивке дверей можно увидеть декоративные вставки из натурального дерева, кресла и часть обшивки обтянуты натуральной кожи высшего качества. Скорее всего, специалисты бренда намеренно поработали над интерьером, чтобы подготовить его под дизайнерский показ, придав «деревенский» облик.

Несмотря на кажущуюся простоту, внутреннее убранство салона отличается практичностью и стилем. Полноразмерный внедорожник имеет передний бампер с плоским кенгурятником, способным защитить машину даже на серьезном бездорожье. Новинку укомплектовали дополнительной оптикой, электролебедкой и выведенным под крышу шноркелем, чтобы автомобиль мог преодолевать глубокий брод. Экстерьер авто выделяют и дизайнерские 20-дюймовые колесные диски, на крыше машины появился багажник с лестницей, а также крепление запасного колеса на крышке багажника.

Кроме внешнего вида и убранства салона на данный момент автоэксперты и СМИ, специализирующиеся на новинках авто, не располагают подробной информацией о технических характеристиках презентованной модели. Предполагается, что KIA Telluride получит под капот новый турбированный агрегат V6, способный генерировать порядка трехсот «лошадей».

Ожидается, что массовый выпуск должны наладить только в следующем году. Ему будет присвоено звание модели 2020 модельного года.