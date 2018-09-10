Volkswagen представил новые кемперы 

В Европе есть одно мероприятие, которое является в мире автомобильного туризма аналогом SEMA Show в сфере тюнинга. Это Caravan Salon, который ежегодно проводится в немецком Дюссельдорфе. Именно сюда слетаются все производители всего, на чем можно путешествовать, что можно использовать во время поездок и отдыха, и естественно, те, кто будет все это потреблять. Естественно, благодаря такому масштабу, каждый производитель стремится привезти сюда какую-то премьеру, чтобы угодить прямо в свою аудиторию и собрать профильную прессу. В этом году на Caravan Salon свои новинки привез Volkswagen. Это фургон Grand California 600 с уникальной конструкцией крыши и дом на колесах Grand California 680 с продольной двуспальной кроватью. Причем последний представлен в двух версиях длиной 6 и 6,8 метров. Новый Grand California создан на базе фургона Crafter. По сути, благодаря стараниям немецких специалистов, он станет одним из самых технологичных домов на колесах. В продажу эти кемперы поступят в начале 2019 года. Основной особенностью шестиметровой версии Grand California 600 является отведенная под спальную зону задняя часть, оборудованная продольной кроватью размером 1 950 х 1 400 мм. По желанию заказчика в пространство под крышей может быть установлена дополнительная кровать для детей. В такой комплектации Grand California по умолчанию идет панорамная крыша. В версии Grand California 680 кровать большего размера: 2 000 х 1 700 мм, просторный багажный отсек и высокая надставка на крыше, как и у Crafter. Вместе с вышеуказанными моделями, на рынок выходит и кемпер California 30 Years, созданный в честь 30-летия легендарной модели дома на колесах. Юбилейная модель оснащена подъемной крышей, которая может быть выполнена в двух контрастных цветовых решениях: серебристый или серый. В этом же цвете будут выполнены и зеркала заднего вида. В дополнение юбилейной версии достанутся 17-дюймовые диски серебристого или антрацитового цветов. В Германии стартовая цена обновленной юбилейной версии (лимитированной серии в 999 экземпляров) составляет 57 215 евро. А Grand California 600 с передним приводом, двигателем 177 л.с. и восьмиступенчатым автоматом начнется от 55 000 евро.