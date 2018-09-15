Ford Fiesta ST показал свои достижения в скорости

Новый Ford Fiesta ST продемонстрировал собственные способности на видеоролике.

Сейчас на рынке США львиная доля машин приходится на кроссоверы и внедорожники. Однако покупатели часто забывают о достоинствах автомобилей других классов.

В качестве примера можно привести представителя Ford Fiesta ST, который вскоре может получить популярность во многих странах. На видео наглядно продемонстрировано, как автомобиль постепенно доходит до своей максимальной скорости в 237 километров в час.

В рамках первой части автомобилю требуется 41 секунда чтобы перекрыть порог скорости в 222 километра. Вторая половина съемки показывает, что выйти на крайний скоростной предел Fiesta ST способен еще через полминуты.

На Ford Fiesta ST установлен мотор на шесть цилиндров с мощностью 197 лошадиных сил, что достаточно скромно по нынешним временам. Однако конструкция может стать разумным компромиссом между деловой машиной и семейным транспортом.