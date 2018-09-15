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Ford Fiesta ST показал свои достижения в скорости
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Ford Fiesta ST показал свои достижения в скорости 

Car.ru + ещё 29 15 сентября 2018
Фото: Car.ru
Новый Ford Fiesta ST продемонстрировал собственные способности на видеоролике.
Сейчас на рынке США львиная доля машин приходится на кроссоверы и внедорожники. Однако покупатели часто забывают о достоинствах автомобилей других классов.
В качестве примера можно привести представителя Ford Fiesta ST, который вскоре может получить популярность во многих странах. На видео наглядно продемонстрировано, как автомобиль постепенно доходит до своей максимальной скорости в 237 километров в час.
В рамках первой части автомобилю требуется 41 секунда чтобы перекрыть порог скорости в 222 километра. Вторая половина съемки показывает, что выйти на крайний скоростной предел Fiesta ST способен еще через полминуты.
На Ford Fiesta ST установлен мотор на шесть цилиндров с мощностью 197 лошадиных сил, что достаточно скромно по нынешним временам. Однако конструкция может стать разумным компромиссом между деловой машиной и семейным транспортом.
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