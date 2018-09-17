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Ford Focus возглавил в августе продажи в модельной линейке «Форд»
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Ford Focus возглавил в августе продажи в модельной линейке «Форд» 

«Автостат Инфо» + ещё 30 57 минут назад
Фото: Car.ru
Ford Focus возглавил в августе продажи в модельной линейке «Форд» Из 3115 автомобилей Ford, реализованных в России в августе 2018 года, 1169 ед. пришлось на машины Ford Focus, говорится в данных анализа «Автостат Инфо». В годовом сравнении объем реализации всех авто марки «Форд» сократился на 9,4% (годом ранее продано 1145 авто), а продажи «Фокуса» в тот же период выросли на 2% (в августе 2017-го продано 1360 ед.).
Второе место по продажам в августе среди моделей американского бренда занимает кроссовер Ford Kuga. Россияне купили 1057 таких машин, что на 22% меньше объема, приобретенного годом ранее (1360 ед.). Внедорожник Ford Explorer в августе этого года разошелся на рынке РФ в количестве 293 ед., что на 67% превысило прошлогодние продажи модели (175 шт.), а кроссовер Ford Ecosport был продан в количестве 292 ед. (-4,6% к прошлогоднему результату — 306 ед.). Автомобили Ford Fiesta были реализованы тиражом в 155 ед., что на 26,5% оказалось меньше прошлогоднего объема продаж — 211 шт. Еще меньше оказались продажи модели Ford Mondeo — 141 ед., что на 40% меньше результата прошлого года (236 авто).
За прошедший 8-месячный период результат продаж у Ford в России пока еще положительный. Российские дилеры продали 25 238 таких машин, а годом ранее продажи в те же январь-август составили 24 377 ед. Прирост показателей реализации составил 3,5%. В объеме проданных за этот период машин марки Ford наибольшее число у Ford Kuga — 9047 ед. (+18,8%). Ford Focus находится в этом списке на втором месте с результатом 8903 ед. (+10,4%), а третье место у Ford Ecosport — 2809 шт. (-9,3%). Кроме того, известно, что за январь-август Ford продал в России 2137 внедорожников Ford Explorer (+55%), 1259 седанов Ford Mondeo (-24%) и 1057 автомобилей Ford Fiesta (-58,5%).
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