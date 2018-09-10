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Ford готовит презентацию бюджетного седана Aspire
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Ford готовит презентацию бюджетного седана Aspire 

Car.ru + ещё 3 28 минут назад
Фото: Car.ru
Уже в начале октября компания Ford намерена представить очередное обновление своего бюджетного седана Aspire.
Нужно напомнить, что в начале июня нынешнего года эта модель уже переживала одно совершенствование. Теперь американский производитель решил немного переработать бамперы, изменить решетку радиатора и поставит новую оптику.
Также Ford Aspire оснастят современным медиа-комплексом SYNC3 с «парящим» 6,5-дюймовым экраном.
Обновления бюджетного седана коснутся не только внешности, под капотом вместо прежнего 88-сильного мотора, появится 1,2-литровый двигатель Ti-VCT силой 96 «лошадей» или 1,5-литровый турбодизель производительностью 100 «лошадок».
В паре с мотором работает 6-скоростная МКПП или 6-ступенчатый «автомат».
Из «плюшек» в оснащении Ford Aspire числится лишь кондиционер и подушка безопасности, но не стоит забывать, что это бюджетная модель. Впрочем, опционально доступно будет установить кнопочный пуск двигателя, ABS, EBD, парктроником, дополнительной подушкой безопасности и мультимедиа.
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