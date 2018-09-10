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Ford поднял цены на новые автомобили в России
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Ford поднял цены на новые автомобили в России 

Rambler News Service + ещё 6 17 минут назад
Фото: Автостат
Официальные дилеры Ford повысили цены на новые автомобили в сентябре на 9 — 40 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации, следует из мониторинга аналитического агентства «Автостат».
«В сентябре автомобили Ford подорожали на 9 — 40 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации. Меньше всего выросли в цене седаны и хэтчбеки Ford Fiesta — на 9 тыс. рублей», — отмечается в данных мониторинга.
Модель Fiesta в базовой комплектации доступна по цене в 830 тыс. рублей, а в максимальной — в 1,025 млн рублей. Кроссовер Ford EcoSport подорожал на 11 — 12 тыс. рублей во всех комплектациях. После роста цена составляет от 983 тыс. рублей. Модель Focus стала дороже на 12 тыс. рублей, ее стоимость начинается от 829 тыс. рублей. Цена на кроссовер Kuga выросла на 17 тыс. рублей и стартует от 1,476 млн рублей, а на Explorer и Mondeo — на 40 тыс. руб.
Ранее дилеры Ford повышали цены в июле. Также сообщалось, что в июле-августе более 40 автопроизводителей повысили цены на новые автомобили в России.
Средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России выросли в январе-июне 2018 года на 3,5%. По итогам года рост может составить от 5% до 7%, сообщали RNS в «Автостате».
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