Модернизированный седан Ford Aspire эконом-класса готовится к появлению в автосалонах

Американский автогигант Ford подходит к финишной прямой с разработкой модернизированного седана Aspire, относящегося к бюджетной категории моделей этого бренда. Серийная версия поступит к дилерам уже в начале следующего месяца.

Модель, получившая название Aspire, стала уменьшенной версией автомобиля Ford Figo , также попавшего на доработку в начале лета этого года. Новинка, подобно ее предшественнику, укомплектована переосмысленным бампером, модернизированной оптикой и измененной радиаторной решеткой. В интерьере фордовской модели планируют встроить современный мультимедийный комплекс SYNC3 с радующим глаза «парящим» сенсорным дисплеем на шесть с половиной дюймов.

В гамму моторов модернизированного седана с четырьмя дверьми входит новый агрегат Ti-VCT с рабочим объемом на 1,2 литра, способный выжимать из себя 96 лошадиных сил. Он пришел на замену двигателю с мощностью в 88 лошадиных сил. Кроме того, появился турбированный дизельный мотор, рассчитанный на полтора литра и генерирующий сто «лошадей». В паре с этими силовыми установками работает механическая коробка передач на пять ступеней или роботизированная КПП на шесть ступеней.

В первоначальную комплектацию Ford Aspire входит все самое необходимое, например, климат-контроль, подушка безопасности для водителя. Максимальная вариация получила информационно-развлекательный комплекс, ABS, EBD, боковые подушки безопасности переднего пассажира, датчиками парковки. Мотор такой модель приводится в движение от одного нажатия кнопки запуска.

Стоимость доработанного седана в Индии начинается от 550 тысяч рублей при переводе на российские деньги по нынешнему курсу.