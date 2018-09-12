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Продажи автомобилей Ford Transit в России в январе-августе выросли на 44% — до 7,1 тыс. машин
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Продажи автомобилей Ford Transit в России в январе-августе выросли на 44% — до 7,1 тыс. машин 

Агентство «Москва» + ещё 24 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Объем продаж в России автомобилей легких коммерческих автомобилей семейства Ford Transit в январе-августе 2018 г. увеличился на 44% по сравнению с тем же периодом 2017 г., превысив 7,1 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«По итогам восьми месяцев 2018 г. в России было реализовано 7 тыс. 125 легких коммерческих автомобилей семейства Ford Transit, что на 44% превышает показатель за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что продажи автомобилей Ford Transit на российском рынке в августе 2018 г. составили 1 тыс. 26 единиц, что на 18% больше по сравнению с тем же месяцем 2017 г.
Отмечается, что основными рынками сбыта для Ford Transit традиционно являются Москва и Санкт-Петербург — на них приходится свыше 60% от общего объема продаж. В этих городах динамика продаж Ford Transit стабильно положительная — рост составил 35% и 21% соответственно. Однако главными точками роста продаж Ford Transit становятся города в других регионах России, где в отдельных случаях количество реализованных автомобилей выросло более чем на 80%. Так, продажи в Калининграде выросли на 87%, в Уфе и Ростове-на-Дону — более чем на 70%. Рост продаж на 19-87% отмечен в 31 городе различных регионов России. Еще в четырех городах (Ульяновск, Барнаул, Липецк, Рязань) успешно стартовали продажи Ford Transit после открытия в них Transit-центров в 2018 г.
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