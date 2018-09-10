Suzuki представила в России дизайнерскую спецверсию SX4

Компания Suzuki представила в России новую лимитированную версию кроссовера SX4, которая отличается оригинальным оформлением кузова: на капот, на борта и даже на крышу машины нанесен яркий рисунок. Автором дизайна, в котором использованы мотивы традиционного японского искусства, стал граффити-художник Анатолий Akue. Дизайнерская спецверсия Suzuki SX4 by Anatoly Akue уже предлагается официальными дилерами марки, но ее тираж ограничен 50 экземплярами.

Как пишет портал Wroom.ru, рисунок наносится на кузов любого цвета при помощи пленки, на которую действует пятилетняя гарантия. Если в течение этого срока сама пленка или кузовная деталь будут повреждены, владельцу бесплатно восстановят рисунок.

Выбор модификаций у новой версии Suzuki SX4 такой же, как и обычного кроссовера, а цена — на 85 тыс. рублей выше. Базовый переднеприводный автомобиль с 1,6-литровым мотором, механической коробкой передач и художественным оформлением кузова стоит 1 млн 304 тыс. рублей.