Ещё
Suzuki представила в России дизайнерскую спецверсию SX4
Далее:
Читайте также:
Ещё

Suzuki представила в России дизайнерскую спецверсию SX4 

Автостат 22 минуты назад
Фото: Автостат
Компания Suzuki представила в России новую лимитированную версию кроссовера SX4, которая отличается оригинальным оформлением кузова: на капот, на борта и даже на крышу машины нанесен яркий рисунок. Автором дизайна, в котором использованы мотивы традиционного японского искусства, стал граффити-художник Анатолий Akue. Дизайнерская спецверсия Suzuki SX4 by Anatoly Akue уже предлагается официальными дилерами марки, но ее тираж ограничен 50 экземплярами.
Как пишет портал Wroom.ru, рисунок наносится на кузов любого цвета при помощи пленки, на которую действует пятилетняя гарантия. Если в течение этого срока сама пленка или кузовная деталь будут повреждены, владельцу бесплатно восстановят рисунок.
Выбор модификаций у новой версии Suzuki SX4 такой же, как и обычного кроссовера, а цена — на 85 тыс. рублей выше. Базовый переднеприводный автомобиль с 1,6-литровым мотором, механической коробкой передач и художественным оформлением кузова стоит 1 млн 304 тыс. рублей.
Автостат: последние новости
Седан Lexus GS покинул российский рынок ТОП-10 самых распространенных иномарок в РФ Nissan X-Trail и Qashqai в августе вошли в десятку самых продаваемых SUV
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось новое видео ЧП с Крымским мостом155
Lada Granta FL заинтересовала представителей ГИБДД1
Водитель на иномарке в Москве задавил обидчиков131
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто473
Страшный инцидент в Крыму попал на видео178
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение