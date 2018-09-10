В Калуге началось производство нового Mitsubishi Outlander 

Компания ООО ММС Рус, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России официально объявляет о запуске производства обновленного Mitsubishi Outlander на заводе в Калуге. Первые автомобили начнут поступать в официальные дилерские центры марки в России с сентября месяца. Самый популярный кроссовер Mitsubishi в России получил качественные изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик. Передняя часть кроссовера оформлена в концепции дизайна бренда «Dynamic Shield» с усовершенствованной радиаторной решеткой, новым передним и задним бампером. Автомобиль отличается от предшественника так же новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED) и дизайном колесных дисков. Основные изменения в интерьере обновленного Mitsubishi Outlander нового модельного года: • Воздуховоды для задних пассажиров (4WD версии) • Подсветка кнопок стеклоподъемников с режимом «одного касания» • Новый профиль сидений с улучшенной боковой поддержкой • USB на передней панели • USB для задних пассажиров (при наличии Mitsubishi Connect) • Ниша для мелочей на передней консоли (2WD версии) • Электронный стояночный тормоз (4WD версии) • Улучшенные настройки подвески • Снижение шумов двигателя • Улучшенная шумоизоляция Автомобили будут оснащаются уже знакомыми и проверенными на российских дорогах бензиновыми двигателями 2.0л (146 л.с) и 2.4л (167 л.с) стандарта ЕВРО-5 с вариатором INVECS-III. Как и в предыдущем модельном году модель будет доступна с передним или полным приводом. Цены на модель будут официально объявлены 12 сентября 2018.