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Kia перестала скрывать замену Mohave: официальные фото кроссовера Telluride
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Kia перестала скрывать замену Mohave: официальные фото кроссовера Telluride 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Новый флагманский вседорожник корейской марки показали в Нью-Йорке. На рынок модель выйдет в начале следующего года.
Большой кроссовер Kia Telluride дебютировал в рамках Нью-Йоркской недели моды. Публике продемонстрировали почти серийное воплощение одноименного концепта двухлетней давности. «Почти» — потому что в Нью-Йорк привезли все же прототип, разработанный совместно с дизайнером Брэндоном Максвеллом в стиле его коллекции, которая называется «Техас». Представить, как будет выглядеть товарный вседорожник, можно, отбросив всю «ковбойскую» атрибутику.
Особенности нынешнего концепта — защитные накладки на бамперах и порогах, лебедка, шноркель, шины Burly и 20-дюймовые диски, багажник на крыше, установленная сбоку лестница, а также запаска на багажной двери. Ручки дверей и корпуса наружных зеркал окрашены «под дерево». В салоне — обитые кожей рулевое колесо и передняя панель, еще в отделке интерьера применили натуральное дерево. У конвейерного Kia Telluride такого количества кожи в салоне, конечно, не будет. Кроме того, благодаря опубликованным ранее шпионским фото, мы знаем, что у серийного кросса отсутствует наружная «запаска» (колесо, вероятно, убрано под пол багажника).
Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
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