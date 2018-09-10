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Kia представила кроссовер Telluride для путешественников
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Kia представила кроссовер Telluride для путешественников 

Авторамблер + ещё 2 44 минуты назад
Фото: Авторамблер
Премьера нового паркетника с тюнинговым оснащением состоялась в рамках New York Fashion Week.
О внешности серийного Telluride, разработанного в калифорнийской дизайн-студии Kia, мы уже знаем практически все — спасибо фотошпионам, заснявшим кроссовер без камуфляжа. Теперь корейцы показали автомобиль официально.
Перед посетителями недели моды в Нью-Йорке предстал пусть и не товарный экземпляр, а тюнинговый предсерийный, но дающий исчерпывающее представление об экстерьере и интерьере машины, которая отправится в дилерские салоны. Выглядит шоу-кар так, словно его готовили для тюнинг-выставки SEMA — шноркель, запасное колесо над пятой дверью, лестница на крышу, где расположены металлические кофры, кенгурятник с дополнительной оптикой и лебедка «скрытого ношения».
Не исключено, что экспозицию в Лас-Вегасе посетит еще один доработанный кроссовер на базе Telluride, ведь Kia постоянно выставляет на SEMA очень интересные концепты.
Внутренний мир автомобиля решен в типичном ключе для Kia последнего поколения с лаконичным торпедо и торчащим «планшетом» мультимедийной системы.
О технической начинке пока не сообщается, за исключением информации об опциональном моторе V6 и восьмиместном салоне. Премьера серийного Telluride состоится на Детройтском мотор-шоу в начале следующего года.
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