Kia представила кроссовер Telluride для путешественников

Премьера нового паркетника с тюнинговым оснащением состоялась в рамках New York Fashion Week.

О внешности серийного Telluride, разработанного в калифорнийской дизайн-студии Kia , мы уже знаем практически все — спасибо фотошпионам, заснявшим кроссовер без камуфляжа. Теперь корейцы показали автомобиль официально.

Перед посетителями недели моды в Нью-Йорке предстал пусть и не товарный экземпляр, а тюнинговый предсерийный, но дающий исчерпывающее представление об экстерьере и интерьере машины, которая отправится в дилерские салоны. Выглядит шоу-кар так, словно его готовили для тюнинг-выставки SEMA — шноркель, запасное колесо над пятой дверью, лестница на крышу, где расположены металлические кофры, кенгурятник с дополнительной оптикой и лебедка «скрытого ношения».

Не исключено, что экспозицию в Лас-Вегасе посетит еще один доработанный кроссовер на базе Telluride, ведь Kia постоянно выставляет на SEMA очень интересные концепты.

Внутренний мир автомобиля решен в типичном ключе для Kia последнего поколения с лаконичным торпедо и торчащим «планшетом» мультимедийной системы.

О технической начинке пока не сообщается, за исключением информации об опциональном моторе V6 и восьмиместном салоне. Премьера серийного Telluride состоится на Детройтском мотор-шоу в начале следующего года.