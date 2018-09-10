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Огромный кроссовер Kia показали на неделе моды (фото)
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Огромный кроссовер Kia показали на неделе моды (фото) 

Популярная механика + ещё 8 18 часов назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
Компания Kia показала предсерийную версию своего самого большого кроссовера Telluride. Премьера автомобиля состоялась в рамках недели моды в Нью-Йорке. В основу модели легли наработки, использованные при создании концепт-кара, показанного в 2016 году на Детройтском автосалоне. Автомобиль в первую очередь предназначается для продаж на североамериканском рынке, не исключено, что доберется новинка и до России.
Известно, что машина получит три ряда сидений и не будет позиционироваться как премиальный внедорожник, дабы не создавать конкуренции моделям Genesis. В частности, автомобиль, который показали в Нью-Йорке, получил внушительный внедорожный обвес. В арсенале кроссовера появились дополнительные фары, багажник на крыше, лестница, усиленная защита днища и шноркель.
Технические подробности пока не раскрываются. По неофициальной информации, серийные версии внедорожников оснастят 3,3-литровым мотором V6. Концептуальная версия модели оснащалась силовой установкой, в состав которой вошли 3,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор суммарной мощностью 400 л.с.
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