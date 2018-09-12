В России подорожали автомобили Kia

Корректировка стоимости затронула сразу шесть моделей южнокорейской марки, цены на которые подскочили на 10-30 тыс. рублей.

В меньшей степени выросла стоимость Picanto, который «потяжелел» на 10 тыс. рублей и теперь оценивается от 579,9 тыс. рублей. Самый дорогой хэтчбек Picanto GT-Line обойдется покупателям минимум в 884,9 тыс. рублей, передает «Автостат».

Компактный кроссовер Kia Sportage стал дороже на 15 тыс. рублей, цена модели теперь составляет от 1,305 млн рублей до 2,06 млн рублей. За дизельную модификацию в максимальной комплектации придется заплатить 2,175 млн рублей. Среднеразмерный кроссовер Sorento подорожал на 20 тыс. рублей, до 1,655 млн — 2,195 млн рублей соответственно. На 10-20 тыс. рублей была увеличена стоимость седана Cerato третьего поколения — до 989,9 тыс. — 1,285 млн рублей. Как сообщал «Авторамблер», 1 октября в салонах появится Cerato нового поколения, который обойдется еще дороже — цены варьируются от 1,05 млн до 1,36 млн рублей.

И, наконец, флагманская модель корейских полноприводников — кроссовер Mohave — подорожал на 25 тыс. рублей до 2,515 тыс. рублей, а Stinger — на 30 тыс. рублей в максимальной комплектации, до 2,945 млн рублей. При этом стартовая цена лифтбека, как и прежде, составляет 1,96 млн рублей.