Седан «Поло» удержал в августе лидерство в линейке Volkswagen

Седан «Поло» удержал в августе лидерство в линейке Volkswagen В августе 2018 года российские покупатели приобрели 5169 автомобилей Volkswagen Polo . Это на 37,8% превысило продажи этой модели в августе прошлого года — 3750 ед.

В топ-25 самых востребованных автомобилей в России по версии АЕБ седан «Поло» занял в августе пятое место. В августовский рейтинг вошел также и кроссовер Volkswagen Tiguan , занявший 18-е место. Продажи этого SUV в прошлом месяце составили 2364 ед., что оказалось немногим больше прошлогоднего результата продаж — 2340 ед.

В рейтинге авторынка России, составленном согласно данных о продажах новых авто за январь-август 2018 года, модель Volkswagen Polo находится на 6-м месте. За эти восемь месяцев в стране было продано 37 753 таких машин, — это на 26,5% больше, чем годом ранее — 29 842 ед. Модель Volkswagen Tiguan в топ-25 за январь-август занимает 15-ю строчку с результатом 20 185 ед. авто. В годовом сравнении продажи «Тигуанов» выросли на 22%, с отметки в 16 552 проданных авто за тот же период 2017 года.

Как стало известно «Автостат Инфо» из материалов отчета АЕБ, в августе 2018 года российские дилеры Volkswagen продали 8637 ед. авто немецкой марки, на 20% больше, чем годом ранее (7171 ед.). За восьмимесячный период объем продаж вырос на 21% до 65 406 ед. авто против 54 037 шт., проданных в прошлом году.