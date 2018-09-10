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Nissan X-Trail остается хитом продаж японской марки на рынке автомобилей с пробегом
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Nissan X-Trail остается хитом продаж японской марки на рынке автомобилей с пробегом 

«Автостат Инфо» 37 минут назад
Nissan X-Trail остается хитом продаж японской марки на рынке автомобилей с пробегом С января по июль 2018 года российские покупатели приобрели 163 386 автомобилей марки Nissan с пробегом, об этом сообщают в «Автостат Инфо». Годом ранее в России было перепродано 156 982 таких машины. Таким образом, за год перепродажи автомобилей Nissan выросли на 4,1%.
Среди «Ниссан» с пробегом бестселлером японской марки в РФ остается внедорожник Nissan X-Trail. За отчетные семь месяцев продажи этой модели выросли на 10,7% и составили 18 635 ед. против 16 635 ед., реализованных годом ранее. Второе место в модельной линейке Nissan на вторично авторынке занимает кроссовер Nissan Qashqai, перепродажи которого выросли почти на 10% в отчетный период, то есть с 16 917 до 18 573 ед. авто. Nissan Almera стал в этом списке третьим с результатом 14 560 перепроданных авто, что на 4,3% меньше прошлогоднего показателя (15 210 ед.). В первой «пятерке» самых популярных на вторичном авторынке автомобилей Nissan представлены также Nissan Teana и Nissan Note. За семь месяцев покупатели в России приобрели 9888 подержанных Nissan Teana, что на 3,3% меньше прошлогоднего результата (10 222 ед.). В тот же период было реализовано 95000 подержанных Nissan Note, на 22,3% больше, чем годом ранее (7768 ед.).
В отчетный период в число самых популярных на вторичном авторынке РФ моделей марки Nissan, по данным «Автостат Инфо», входят: Nissan Tiida (8846 ед., +4,5%), Nissan Juke (8688 ед., +15%), Nissan Primera (8465 авто, -10,8%), а также Nissan Almera производства «АвтоВАЗа» (7021 ед., +27,3%) и Nissan Sunny (5559 авто, -4,5%).
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