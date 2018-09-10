Ваши правила. Ваш Audi A8 в Ауди Центре Север

Чувствовать дух времени, диктовать свои правила и предвосхищать тенденции — в этом весь Audi A8 . Новый технологически совершенный автомобиль создан, чтобы подарить вам незабываемые эмоции и подчеркнуть вашу безупречную репутацию.

Audi A8 не просто сочетает элегантность и инновационность, но выводит эти понятия на новый уровень. В вашем распоряжении окажутся свыше 40 ассистирующих систем, которые наряду с матричными фарами и задними фонарями OLED перевернут ваше представление о вождении и автомобилях представительского класса.

Вы уже знаете, каким будет ваш идеальный автомобиль? Приезжайте в Ауди Центр Север и подберите автомобиль своей мечты!

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Официальный дилер Audi

Ленинградское шоссе, д. 63Б www.audi-sever.ru