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Ваши правила. Ваш Audi A8 в Ауди Центре Север
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Ваши правила. Ваш Audi A8 в Ауди Центре Север 

Wroom.ru 30 минут назад
Фото: Wroom.ru
Чувствовать дух времени, диктовать свои правила и предвосхищать тенденции — в этом весь Audi A8. Новый технологически совершенный автомобиль создан, чтобы подарить вам незабываемые эмоции и подчеркнуть вашу безупречную репутацию.
Audi A8 не просто сочетает элегантность и инновационность, но выводит эти понятия на новый уровень. В вашем распоряжении окажутся свыше 40 ассистирующих систем, которые наряду с матричными фарами и задними фонарями OLED перевернут ваше представление о вождении и автомобилях представительского класса.
Вы уже знаете, каким будет ваш идеальный автомобиль? Приезжайте в Ауди Центр Север и подберите автомобиль своей мечты!
Узнайте все подробности приобретения нового Audi А8 в Ауди Центре Север: +7 (495) 785 27 27  Ауди Центр Север
Официальный дилер Audi
Ленинградское шоссе, д. 63Б  www.audi-sever.ru
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