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Nissan в августе увеличил продажи в России на 21%
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Nissan в августе увеличил продажи в России на 21% 

Автостат 23 минуты назад
Фото: Автостат
Российские дилеры Nissan в августе реализовали 7108 автомобилей — на 21% больше, чем годом ранее. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,8% против 4,4% годом ранее, согласно данным АЕБ. По итогам восьми месяцев 2018 года в России было продано 50106 автомобилей Nissan, что на 7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Бестселлером Nissan на российском рынке в августе стал внедорожник Nissan X-Trail, чьи продажи увеличились на 42% до 2124 штук. Второе место занял кроссовер Nissan Qashqai с показателем 2110 реализованных машин, что на 23% выше показателя годичной давности.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре на заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнется серийная сборка обновленного внедорожника Nissan X-Trail для российского рынка, а несколькими месяцами позже на конвейер встанет обновленный Nissan Qashqai.
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