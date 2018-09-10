Новый Hyundai Elantra получил интересные опции 

Hyundai анонсировал подробности пересмотренной Elantra 2019 модельного года, что теперь отличается более оригинальным дизайном и лучшими технологиями.
Седан Hyundai Elantra в «базе» оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Ассортимент двигателей также включает 1,4-литровый агрегат с турбонаддувом, обеспечивающий 128 лошадиных сил и предлагаемый только в сочетании с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Третьим и последним вариантом оснащения является 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом, доступный исключительно в модели Sport и сочетающийся с шестиступенчатой механической коробкой передач или с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.
К основным модернизациям Elantra 2019 модельного года относятся новый передний конец с треугольными фарами, новой решеткой и бампером, другие задние фонари, дверь и бампер. В салоне располагается новая комбинация приборов, переработанные вентиляционные отверстия, информационная-система AVN 5.0, дополненная восьмидюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Все версии, начиная с SEL, включают активные системы безопасности, такие как предотвращение столкновений, система предупреждения о сходе с полосы и функция Driver Attention Alert, контролирующая состояние водителя.