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Эксперты назвали самые выгодные для покупки автомобили
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Эксперты назвали самые выгодные для покупки автомобили 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Таковы данные исследования, которое совместно провели проект «Правильная цена» и компания «Автостат Инфо». Как следует из поступившего в «РГ» медиа-кита, эксперты проанализировали остаточную стоимость «трехлеток» 96 популярных моделей в массовом сегменте и 68 — в премиальном.
В топ-10 наиболее ликвидных брендов в масс-сегменте вошли Mazda (средняя остаточная стоимость — 87,77%), Renault (85,28%), Toyota (81,13%), Honda (80,59%), Hyundai (79,79%), Kia (79,03%), Volkswagen (76,78%), Skoda (75,68%), Suzuki (73,98%) и Geely (72,75%). При этом у Mazda сразу три машины попали в первую десятку в модельном зачете, а кроссовер Mazda CX-5 стал лучшим по всему рынку, сохранив 89,69% от первоначальной стоимости, указанной в прайс-листах 2015 года.
В премиум-сегменте топ-10 брендов возглавили Land Rover (80,46%), Mini (76,88%) и Volvo (76,25%), за которыми следуют Acura (75,60%), Lexus (72,28%), Mercedes-Benz (71,58%), Porsche (71,54%), Audi (67,41%), BMW (67,28%) и Jeep (66,92%). Среди моделей самым ликвидным оказался внедорожник Land Rover Discovery Sport, остаточная стоимость которого оказалась равна 85,05%.
Кстати, эксперты обратили внимание на то, что, если в 2017 году в топовой «двадцатке» массового сегмента почти две трети составляли внедорожники и кроссоверы, то в этом году их доля менее 50%. Зато в премиальном они по-прежнему составляют абсолютное большинство.
В целом средняя остаточная стоимость за год существенно упала: в массовом сегменте — на 13,3% до 71,2%, в премиальном — на 11,7% до 69,67%.
"Это в полной мере соответствует тем прогнозам, которые мы давали в течение последних нескольких лет, — напомнили эксперты. — Снижение остаточной стоимости наблюдается у брендов, которые активно поднимали цены в конце 2014 — начале 2015 годов".
Что касается дальнейших прогнозов, то аналитики предположили: снижение остаточной стоимости продолжится у тех брендов, которые прежде повышали цены на новые автомобили не резко, а постепенно. В частности, это касается корейских марок.
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