Эксперты назвали самые выгодные для покупки автомобили

Таковы данные исследования, которое совместно провели проект «Правильная цена» и компания «Автостат Инфо». Как следует из поступившего в «РГ» медиа-кита, эксперты проанализировали остаточную стоимость «трехлеток» 96 популярных моделей в массовом сегменте и 68 — в премиальном.

Кстати, эксперты обратили внимание на то, что, если в 2017 году в топовой «двадцатке» массового сегмента почти две трети составляли внедорожники и кроссоверы, то в этом году их доля менее 50%. Зато в премиальном они по-прежнему составляют абсолютное большинство.

В целом средняя остаточная стоимость за год существенно упала: в массовом сегменте — на 13,3% до 71,2%, в премиальном — на 11,7% до 69,67%.

"Это в полной мере соответствует тем прогнозам, которые мы давали в течение последних нескольких лет, — напомнили эксперты. — Снижение остаточной стоимости наблюдается у брендов, которые активно поднимали цены в конце 2014 — начале 2015 годов".

Что касается дальнейших прогнозов, то аналитики предположили: снижение остаточной стоимости продолжится у тех брендов, которые прежде повышали цены на новые автомобили не резко, а постепенно. В частности, это касается корейских марок.