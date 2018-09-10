Названы самые выгодные для покупки машины

Эксперты назвали самые выгодные для покупки автомобили

Несколько моделей Mazda — CX-5, 6 и 3, а также Renault Logan и Sandero оказались самыми выгодными автомобилями с точки зрения их перепродажи в трехлетнем возрасте.

Таковы данные исследования, которое совместно провели проект "Правильная цена" и компания "Автостат Инфо". Как следует из поступившего в "РГ" медиа-кита, эксперты проанализировали остаточную стоимость "трехлеток" 96 популярных моделей в массовом сегменте и 68 — в премиальном.

В топ-10 наиболее ликвидных брендов в масс-сегменте вошли Mazda (средняя остаточная стоимость — 87,77%), Renault (85,28%), Toyota (81,13%), Honda (80,59%), Hyundai (79,79%), Kia (79,03%), Volkswagen (76,78%), Skoda (75,68%), Suzuki (73,98%) и Geely (72,75%). При этом у Mazda сразу три машины попали в первую десятку в модельном зачете, а кроссовер Mazda CX-5 стал лучшим по всему рынку, сохранив 89,69% от первоначальной стоимости, указанной в прайс-листах 2015 года.

Кстати, эксперты обратили внимание на то, что, если в 2017 году в топовой "двадцатке" массового сегмента почти две трети составляли внедорожники и кроссоверы, то в этом году их доля менее 50%. Зато в премиальном они по-прежнему составляют абсолютное большинство.

В целом средняя остаточная стоимость за год существенно упала: в массовом сегменте — на 13,3% до 71,2%, в премиальном — на 11,7% до 69,67%.

"Это в полной мере соответствует тем прогнозам, которые мы давали в течение последних нескольких лет, — напомнили эксперты. — Снижение остаточной стоимости наблюдается у брендов, которые активно поднимали цены в конце 2014 — начале 2015 годов".

Что касается дальнейших прогнозов, то аналитики предположили: снижение остаточной стоимости продолжится у тех брендов, которые прежде повышали цены на новые автомобили не резко, а постепенно. В частности, это касается корейских марок.