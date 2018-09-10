Mazda и Land Rover — самые ликвидные автомобильные бренды российского авторынка

В рамках исследования российского рынка автомобилей с пробегом эксперты проекта «Правильная цена» и компании «Автостат ИНФО» оценили актуальные показатели остаточной стоимости подержанных машин в премиальном и массовом сегментах, а также выделили наиболее ликвидные автомобильные марки по признаку «Происхождение бренда».

Рейтинги были сформированы на основе исследования данных об остаточной стоимости 96 моделей массового сегмента, а также 68 «премиальных» моделей. В выборку исследования попали автомобили трехлетнего возраста. В категории «массовый сегмент» исследователи сгруппировали японские, корейские, американские, европейские, российские и китайские марки, в премиальном сегменте выделили европейские, американские и японские бренды.

Средний показатель остаточной стоимости трехлетнего автомобиля массового сегмента составил 71,2%, что на 13,3 процентных пункта меньше показателя за прошлый год. «За три года автомобиль массового сегмента потерял в среднем около 29% от своей первоначальной стоимости по прайс-листу 2015 года», —комментируют аналитики.

Самыми ликвидными марками в массовом сегменте стали корейские бренды. Они вышли на первое место рейтинга с показателем остаточной стоимости в 75,24%. На второе место переместились «японцы» с результатом в 73,75%. С пятого места сразу на третью строчку рейтинга перескочили российские бренды, остаточная стоимость в этой группе составила 70,69%. «Европейцы» заняли в этом рейтинге лишь шестое место, хотя годом ранее они были на четвертой позиции. Такие изменения в топе брендов аналитики объясняют, с одной стороны, негативным влиянием французских марок, снижение остаточной у которых было больше среднего показателя рынка, а с другой стороны, влиянием ушедшего с российского рынка бренда Opel , трехлетние автомобили которого потеряли более 20 процентных пунктов и их остаточная стоимость составила 56,9%.

Стоить отметить, что бренд Renault даже прирос по отношению к результату 2017 года. Хороший результат показали бренды Volkswagen Skoda , потеряв заметно меньше, чем средний показатель по рынку в целом.

В премиальном сегменте трехлетних автомобилей с пробегом средний показатель остаточной стоимости снизился в годовом сравнении на 11,7 процентных пункта и составил 69,67%. Это означает, что премиальный автомобиль в среднем потерял за три года около 30% от своей первоначальной стоимости в 2015 году, отмечают эксперты. Лидерство в рейтинге по признаку «Происхождение бренда» принадлежит японским брендам, которые оттеснили на второе место европейские марки. Показатели остаточной стоимости составили соответственно 70,22% и 70,05%. Третье место у американских брендов с результатом 65,01%.

В рейтинге марок премиальной категории с самыми высокими показателями ликвидности первую «десятку» составили семь европейских брендов, два японских и одна американская марка. «Тройку» лидеров сформировали такие марки, как Land Rover (80,46%), MINI (76,88%) и Volvo (76,25%), а в первую «десятку» рейтинга вошли также Acura (75,60%), Lexus (72,28%), Mercedes-Benz (71,58%), Porsche (71,54%), Audi (67,41%), BMW (67,28%) и Jeep (66,92%).

Комментируя результаты исследования, аналитики отмечают, что для большинства моделей остаточная стоимость заметно снизилась в сравнении с результатами прошлого года. «Это в полной мере соответствует тем прогнозам, которые мы давали в течение последних нескольких лет, — подчеркивают эксперты. — Снижение остаточной стоимости наблюдается у брендов, которые активно поднимали цены в конце 2014 — начале 2015 гг. Мы полагаем, что в 2019 году по брендам, которые повышали цены на новые автомобили постепенно — это справедливо в отношении корейских брендов — снижение остаточной стоимости продолжится, так как по ним вторичный рынок продолжит свое выравнивание».