Минивэны грязи не боятся

Ранее мы уже рассказывали о шести вэнах, которые могут составить серьезную конкуренцию классическим внедорожникам. Сегодня к ним присоединятся еще шесть машин, которые имеют немецкую, итальянскую, японскую и, конечно же, русскую прописку, а грязь для них выглядит не страшнее асфальта.

Iveco TurboDaily 4x4 Iveco Daily можно назвать одним из наиболее выдающихся фургонов в истории. Благодаря прочной раме, обеспечивающей бόльшую на фоне конкурентов грузоподъемность, а также надежным двигателям, Daily прослыл неустанной «рабочей лошадкой» как в Европе, так и за ее пределами. Чтобы расширить спектр задач Daily и его турбированных собратьев TurboDaily, в середине 90-х итальянцы выпустили версию с увеличенным дорожным просветом, подключаемым полным приводом и принудительной блокировкой заднего дифференциала, которая называлась 4х4 и могла бы пригодиться пожарным, отдаленным больницам или отрядам спасателей в горах.

Часть этих машин все же попала «на гражданку», которые зачастую переоборудуются в экспедиционные дома на колесах. Сейчас в линейке Daily тоже есть внедорожные полноприводные версии, но все они представляют собой бортовые грузовики.

SCV SCAM

В случае, если ваш Iveco Daily с завода не обделен полным приводом и большим клиренсом, можно обратиться к итальянской компании SCV, которая осуществляет конверсии обычных вэнов и бортовых грузовиков в настоящих внедорожных монстров. Главными заказчиками SCV являются итальянские спецслужбы, но и с гражданским населением фирма охотно работает.

После конверсии получается SCAM — брутальный вездеход с усиленной рамой лестничного типа, четырехступенчатой раздаточной коробкой и 280 миллиметрами дорожного просвета.

Когда инженеры Volkswagen в начале 70-х отправились в путешествия на Westfalia (домах на колесах, построенных на базе Volkswagen T2), то выяснилось, что на некоторых типах покрытия — например, песке — машине недостает полного привода. Глава испытательного департамента коммерческой техники Volkswagen Густав Мейер обозначил проблему руководству, которое дало добро на выпуск полноприводного миниэна.

Первые полноприводные прототипы были построены еще на базе доживавшего свой век Т2, но в серию полный привод пошел лишь с новым Т3. Вопреки высоким ожиданиям, машина провалилась в плане продаж, будучи излишне дорогой для покупателей. Зато Т3 Syncro был тепло встречен службами спасения и военными — в плане ездовых характеристик фургон ничем не уступал серьезным внедорожникам.

Volkswagen LT 4x4 Тираж первого поколения Volkswagen LT составил около полумиллиона экземпляров, однако лишь 1250 машин были оснащены полным приводом. Производство внедорожной версии фургона, созданной совместно с Sülzer, началось в 1983 году, машины шли с блокировкой центрального и заднего дифференциалов (с 1991 года появилась и передняя блокировка), а также утолщенными стабилизаторами поперечной устойчивости. Главными покупателями машины были строительные предприятия и автотуристы, а также службы спасения.

Помимо непосредственно Volkswagen, выпуском полноприводных LT занималась фирма De Vries — один из ее автомобилей даже принял участие в ралли «Париж-Дакар» 1983 года.

Этот автомобиль имеет много общего с уже упоминаемой Toyota Hiace , особенно по части подвески, но более компактный MasterAce поколений R20/30 был более… пассажиро-ориентированным что ли. Помимо панорамной крыши «Skylite» с множеством окон, MasterAce мог с завода оснащаться холодильником, продвинутой аудиосистемой с 7 динамиками и даже цветным телевизором!

Несмотря на то, что над передней осью устанавливались двигатели до 2 литров, машина по сей день популярна у любителей отдыха на природе — на бездорожье она весьма неплоха.

ВАЗ-2120

А закончим той, которая умирает последней. Лада Надежда выпускалась с 1998 по 2006 год, пережив рестайлинг в 2004 году, а с ним и смену имени с ВАЗ-2120 на ВАЗ-21204. Несмотря на использование проверенного временем шасси от удлиненной Нивы, успехом модель не пользовалась, поэтому дальше опытно-промышленного производства дело не пошло.

За 8 лет было выпущено немногим более 8 тысяч подобных машин, которые на дорогах встречаются все реже — сказывается низкое качество изготовления, из-за которого кузова Надежд превращались в решето уже спустя пару-тройку лет. /m