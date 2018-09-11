Ещё
Кроссовер проекта Aurus не будут выпускать под маркой УАЗ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроссовер проекта Aurus не будут выпускать под маркой УАЗ 

РИА Новости + ещё 15 13 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Кроссовер из проекта люкс-бренда Aurus не будет выпускаться под маркой УАЗ, рассказал журналистам гендиректор и основной владелец Sollers, куда входит УАЗ, Вадим Швецов.
"Нет, у нас таких планов не было. Aurus вообще позиционируется как люксовый автомобиль, так что это было бы довольно странным", — сказал Швецов в кулуарах Восточного экономического форума.
Проект «Кортеж» — это семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе (ЕМП). Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. В свободной продаже машины семейства «Кортеж» появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.
Как говорил глава Минпромторга Денис Мантуров на презентации автомобилей Aurus на Московском автосалоне, в рамках проекта ведется разработка кроссовера, не уточнив при этом, под каким брендом он будет выпускаться.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Последние новости
"Это катастрофа, а выиграл Путин". Европу напугала угроза с севера США предупреждают Россию о готовности к прямому столкновению "Его надо остановить": как "ВИЧ-террористы" намеренно инфицируют людей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменился обновленный Hyundai Tucson
Эпилептики свободно разъезжают по дорогам России1
Как оштрафовать гаишника
Опубликованы кадры с места массового ДТП в Москве16
Lexus повысил цены на новые автомобили в России
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение