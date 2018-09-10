Ещё
Опубликовано первое фото внедорожника Aurus «Комендант»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликовано первое фото внедорожника Aurus «Комендант» 

Daily-Motor + ещё 5 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Сообщество AURUS MOTORS в социальной сети «Вконтакте» опубликовало первое изображение нового внедорожника Aurus «Комендант». На выложенном фото также представлены седан «Сенат» и микроавтобус «Арсенал».
Первую иллюстрацию внедорожника Aurus «Комендант» показали на Московском автосалоне 2018 года (ММАС-2018) во время презентации седана Senat.
Судя по изображению, внедорожник получит дизайн в стиле остальных моделей семейства Aurus, в частности седана «Сенат».
Разработка прототипа Aurus Komendant будет завершена в начале 2019 года. Сборка автомобиля должна стартовать в конце 2019 — начале 2020 года. Позже на этой же архитектуре (ЕМП — единая модульная платформа) спроектируют новый массовый компактный кроссовер.
Напомним, что на сегодняшний день все семейство автомобилей «Аурус» комплектуется гибридной силовой установкой, состоящей из 4,4-литрового 8-цилиндрового мотора на 598 лошадиных сил, работающего в связке с электрическим двигателем и высоковольтной батареей. Привод — только полный. В качестве трансмиссии задействована 9-диапазонная автоматическая коробка передач KATE R932.
Daily-Motor: последние новости
Mercedes-Benz представил тизер своего нового кроссовера GLE ТОП-10 самых выгодных для покупки автомобилей в России Седан Lexus GS покинул российский авторынок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью77
Дукалис попал в ДТП27
Появилось новое видео ЧП с Крымским мостом155
Стало известно, когда представят BMW X7
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто473
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение