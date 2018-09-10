Опубликовано первое фото внедорожника Aurus «Комендант»

Сообщество AURUS MOTORS в социальной сети «Вконтакте» опубликовало первое изображение нового внедорожника Aurus «Комендант». На выложенном фото также представлены седан «Сенат» и микроавтобус «Арсенал».

Первую иллюстрацию внедорожника Aurus «Комендант» показали на Московском автосалоне 2018 года (ММАС-2018) во время презентации седана Senat.

Судя по изображению, внедорожник получит дизайн в стиле остальных моделей семейства Aurus, в частности седана «Сенат».

Разработка прототипа Aurus Komendant будет завершена в начале 2019 года. Сборка автомобиля должна стартовать в конце 2019 — начале 2020 года. Позже на этой же архитектуре (ЕМП — единая модульная платформа) спроектируют новый массовый компактный кроссовер.

Напомним, что на сегодняшний день все семейство автомобилей «Аурус» комплектуется гибридной силовой установкой, состоящей из 4,4-литрового 8-цилиндрового мотора на 598 лошадиных сил, работающего в связке с электрическим двигателем и высоковольтной батареей. Привод — только полный. В качестве трансмиссии задействована 9-диапазонная автоматическая коробка передач KATE R932.