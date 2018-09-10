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Появилось новое изображение внедорожника «Аурус Комендант»
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Появилось новое изображение внедорожника «Аурус Комендант» 

За рулем Кубань 29 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Картинка с тремя представителями семейства «Кортеж» появилась в официальной группе бренда AURUS MOTORS.
Подпись к изобжению гласит:
«Все семейство на базе Единой модульной платформы — седан Aurus Senat, внедорожник Aurus Komendant и микроавтобус Aurus Arsenal».
Из уже существующих моделей на картинке нет только лимузина.
Ранее в сеть попало фото одного внедорожника. Глядя на представленный на свежих изображениях «Комендант», можно заключить, что о несколько отличается от прототипа. Кроссовер стал больше напоминать «Сенат» — кузовными панелями и рисунком боковин.
Изображение в AURUS MOTORS позаимствовано из книги «Автомобили первых лиц», выпущенной ограниченным тиражом к МАС-2018. Ее вручали в качестве подарка почётным гостям.
Прототип «Коменданта» обещают выпустить к началу следующего года. А в серию он поступит либо в том же 2019-м, либо в 2020. Внедорожник соберут на единой модульной платформе ЕМП, на которой построены и остальные автомобили бренда «Аурус» — она была представлена на Московском автосалоне этого года. Силовой агрегат у машин семейства «Аурус» тоже общий — гибрид, включающей мотор на 598 л.с. с рабочим объемом 4,4 ли, электромотор и высокопроизводительную батарею, работающий в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой, разработанной российскими инженерами. Все автомобили проекта полноприводные.
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