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В Сети появилось новое фото внедорожника «Комендант» от Aurus
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В Сети появилось новое фото внедорожника «Комендант» от Aurus 

РИА Новости + ещё 7 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Сети появились новые изображение трех автомобилей проекта «Единая модульная платформа» люксового бренда Aurus.
На снимке, опубликованном на странице Aurus Motors в соцсети «ВКонтакте», кроме внедорожника также запечатлены седан «Сенат» и микроавтобус «Арсенал».
Судя по изображению, итоговый дизайн внедорожника будет отличаться от прототипов, ранее попадавших в объективы фотокамер. Так, кузовные панели и боковые части «Коменданта» напоминают детали «Сената».
Прототип внедорожника от Aurus ожидается к началу 2019 года.
Ранее на Московском автосалоне были презентованы лимузин и седан Senat. Оба автомобиля созданы в рамках проекта «Кортеж» — семейства люксовых машин для первых лиц государства. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров.
В свободной продаже машины появятся в начале следующего года. Ориентировочная цена на автомобили будет начинаться от десяти миллионов рублей.
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