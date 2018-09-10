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«Рыжая бестия»: российский вездеход-монстр с мотором от Lexus
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«Рыжая бестия»: российский вездеход-монстр с мотором от Lexus 

Car.ru 13 минут назад
Фото: Car.ru
Уже в грядущие выходные в Челябинске стартуют соревнования Rainforest Challenge, в которых примут участие 50 необычных внедорожников и одним из них станет «Рыжая бестия».
Если посмотреть на вездеход сбоку, то видно, что крайними точками у нее являются не бамперы или рама, а колеса. По поводу просвета владелец «Рыжей бестии» точно ответить не смог, так как попросту не измерял, но навскидку высота клиренса достигает не менее полуметра.
Оси имеют жесткое соединение, что не позволяет им проскальзывать, а редукторы колес могут с одной стороны повышать клиренс, а с другой стороны изменять крутящий момент. Между «баранкой» и колесами налажена только гидравлическая связь.
Для серийных версий авто подобная конструкция запрещена, но зато позволяет сделать вездеход полностью управляемым — колеса могут поворачиваться в разные стороны.
Примечательно, что 300-сильный мотор 3UZ-FE от Lexus буквально утонул в недрах передней части вездехода и поначалу может показаться, что двигатель «рыжей бестии» спрятан в задней части. В качестве трансмиссии применяется 5-скоростная АКПП, что облегчает владельцу управлять «монстром» и плавно дозировать тягу.
Автомобиль-вездеход начинен самыми невероятными приспособлениями, которые помогают ее владельцу преодолевать самое запущенное бездорожье, будь то крутая возвышенность или болото.
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