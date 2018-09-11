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Новый кроссовер Renault Arkana локализуют в РФ на 66%
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Новый кроссовер Renault Arkana локализуют в РФ на 66% 

Daily-Motor + ещё 8 12 минут назад
Фото: Daily-Motor
Новый французский кроссовер Renault Arkana, представленный на Московском автосалоне 2018 года, локализуют в России на 66%. С таким заявлением выступил коммерческий директор российского офиса «Рено» — Жером Панно.
По словам топ-менеджера, под данный уровень в 66 процентов будут локализованы все модели компании, выпускающиеся в нашей стране. Это касается и нового кроссовера «Аркана».
Напомним, что на российский авторынок новый купеобразный вседорожник от Renault, дебютировавший на ММАС-2018 в виде шоу-кара, выйдет в первой половине 2019 года. Цены и комплектации автомобиля объявят ближе к старту его продаж.
В модельном ряду «Рено» в России новинка должна расположиться между кроссоверами Kaptur и Koleos, базирующихся в ценовом диапазоне от 811 тысяч 990 до 1 миллиона 828 тысяч 990 рублей.
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