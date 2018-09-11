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Новый кроссовер Renault Arkana сделают на 66% российским
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Новый кроссовер Renault Arkana сделают на 66% российским 

Авторамблер + ещё 9 45 минут назад
Фото: Авторамблер
Локализация модели будет на уровне других автомобилей бренда, которые производятся в России.
По словам коммерческого директора "Renault Россия" Жерома Панно, уровень локализации «Арканы» составит «не менее 66%». Об этом он заявил в интервью агентству «Автостат».
Напомним, сборка модели будет осуществляться на мощностях московского завода. Первые экземпляры кроссовера появятся в автосалонах в первой половине следующего года.
Ранее стало известно, что россияне принимали активное участие в создании Renault Arkana — именно в России родилась идея создания купе-кроссовера, который бы сочетал в себе комфорт седана и внедорожными возможностями SUV.
В основу «Арканы» для российского рынка ляжет платформа B0, на которой построены Duster и Kaptur. Зато силовой агрегат в компании пообещали совершенно новый — подробности о нем появятся ближе к запуску Arkana. По предварительным оценкам, стоимость автомобиля составит более миллиона рублей.
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