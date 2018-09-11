Новый кроссовер Renault Arkana сделают на 66% российским

Локализация модели будет на уровне других автомобилей бренда, которые производятся в России.

По словам коммерческого директора " Renault Россия" Жерома Панно, уровень локализации «Арканы» составит «не менее 66%». Об этом он заявил в интервью агентству «Автостат».

Напомним, сборка модели будет осуществляться на мощностях московского завода. Первые экземпляры кроссовера появятся в автосалонах в первой половине следующего года.

Ранее стало известно, что россияне принимали активное участие в создании Renault Arkana — именно в России родилась идея создания купе-кроссовера, который бы сочетал в себе комфорт седана и внедорожными возможностями SUV.

В основу «Арканы» для российского рынка ляжет платформа B0, на которой построены Duster и Kaptur. Зато силовой агрегат в компании пообещали совершенно новый — подробности о нем появятся ближе к запуску Arkana. По предварительным оценкам, стоимость автомобиля составит более миллиона рублей.