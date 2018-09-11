Уровень локализации кроссовера Renault Arkana достигнет 66% 

Презентация нового «паркетника» Arkana от Renault состоялась в рамках ММАС-2018, и как рассказал комдиректор российского представительства компании, уровень локализации новинки достигнет 66%.
Представитель французского бренда отметил, что в целом производство автопродукции марки размещено в РФ примерно на 66% и новый кроссовер будет выпускать с не меньшим показателем.
В отечественных автосалонах «паркетник» появится уже в начале следующего года и примерно в это же время производитель объявит стоимость и модификации Renault Arkana.
Новинка должна занять место в модельном ряду бренда между «паркетниками» Kaptur и Koleos. Именно за счет новой модели в сегменте SUV французы намерены достичь 10% доли на российском рынке.
Напомним, что Renault Kaptur на сегодняшнем авторынке доступен от 811,990 тысяч рублей, а Renault Koleos можно приобрести в России от 1,828 99 млн рублей.