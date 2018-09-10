Жером Панно, коммерческий директор «Renault Россия» («Автостат»)

В 2018 году компания Renault отмечает 20-летие своего присутствия в России, а 29 августа на Московском международном автосалоне (ММАС-2018) состоялась мировая премьера нового кроссовера Renault Arkana. В эксклюзивном интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» коммерческий директор «Renault Россия» Жером Панно рассказал о том, для кого был создан новый автомобиль, каковы прогнозы продаж в 2018 году и как нужно работать с дилерами, чтобы в итоге все остались в «плюсе».

— На московском заводе Renault ведется подготовка к запуску нового кроссовера Arkana, который еще больше расширит линейку SUV бренда. Заявлено, что его продажи начнутся в 2019 году. Каковы планируемые объемы по выпуску этого автомобиля? Каков планируемый процент локализации в России на начальном этапе производства и в дальнейшем? Есть ли в планах поставки Arkana за границу?

— Во-первых, что касается продаж, мы должны говорить не о цифрах, а о стратегии в целом. Это сейчас важнее, чем конкретные цифры продаж. Автомобиль Arkana выводится на рынок как модель, которая расширит линейку представленных на рынке России автомобилей Renault. При этом компания ставит себе целью достичь 10%-ной доли российского рынка к 2022 году.

Мы расширяем модельный ряд марки и выводим на рынок автомобиль, отвечающий ожиданиям его будущих владельцев. Он займет место между Renault Kaptur и Koleos, при этом относясь к С-сегменту кроссоверов.

Таким образом, возвращаясь к вопросу о продажах, можно предположить, что этот автомобиль будет иметь свою долю в общем объеме продаж, хотя конкретных цифр я пока назвать не могу.

Что касается вопроса о локализации: по данным на 2017 год, около 66% производства Renault уже было локализовано. Таким образом, касательно Arkana этот показатель локализации будет как минимум такой же.

И последняя часть вопроса про экспорт: безусловно, мы будем продавать Arkana за границей. Точные направления продаж будут определены позднее.

— Можно ли сейчас назвать уровень цен на модель Arkana, и кого из трех ближайших конкурентов вы больше всего опасаетесь?

— Я уже назвал положение этой модели в модельном ряду — между Kaptur и Koleos, я сказал, к какому сегменту она будет относиться — С-сегмент. Попробуйте догадаться, сколько она может стоить. Что касается конкурентов, я могу сказать следующее: сегодня конкуренция повсюду, я бы не стал называть кого-то конкретно в качестве самого опасного конкурента.

Наша модель — это ледокол, который сломает границы конкретного сегмента. Arkana выступает в качестве завоевателя, которому придется конкурировать как с седанами, так и с кроссоверами. Но мы понимаем, что конкуренция, безусловно, сохранится, и это, в конечном итоге, будет хорошо для покупателей.

— Ваша компания уже 20 лет присутствует на российском рынке. Все это время она поступательно развивалась, в России реализовано уже более 1,7 млн автомобилей марки Renault. Но сейчас вместе с заявлением о выпуске новой модели реализуется новая бренд-стратегия «Моя страна. Мои открытия. Мой Renault». Чем таким особенным отличается новая стратегия, каких изменений следует ожидать россиянам? Что входит в стратегический план развития «Renault Россия» на ближайшие 5 лет?

— Наша цель — завоевать 10%-ную долю продаж в стране, но пока это всего лишь наше желание, которое должно быть чем-то подкреплено. Такой поддержкой является разработанная нами бренд-стратегия «Моя страна. Мои открытия. Мой Renault», которая, в свою очередь, подкреплена реальным продуктом — автомобилем Arkana. Эта модель станет ключевым рычагом, который позволит нам выйти на заданный уровень доли рынка в 10%, создав новый мир Renault в России.

Первоначально мир Renault строился на моделях Logan и Sandero. Затем в линейке появился внедорожник Duster, а чуть позже был добавлен Kaptur, который позволил достичь определенной точки равновесия в моделях. С введением в линейку модели Arkana мы смещаем этот баланс, но при этом задаем границы принципиально нового мира Renault, который позволит нам достичь поставленных целей.

Это ответ от имени Renault. Но для меня — это не ответ. Настоящим ответом является то, что мы делаем это для наших покупателей. Поэтому, когда мы говорим об Arkana, мы не имеем в виду, что сделали эту модель только для расширения модельного ряда Renault. Вы знаете, что на рынке объемы распределяются следующим образом: 40% занимают SUV, 20% — седаны.

Arkana успешно сочетает в себе купе, седан и кроссовер. Поэтому в первую очередь мы сделали этот автомобиль как ответ на желания покупателей. Именно такой формат автомобиля сейчас востребован у потребителей. Замечу, что сегодня на рынке внедорожников и кроссоверов компания Renault является безусловным лидером с долей 13,5%.

— За 20 лет присутствия Renault в России внедорожники и кроссоверы бренда успели хорошо себя зарекомендовать. Назовите, пожалуйста, примерную долю полного привода внутри сегмента SUV, продаваемых в России. Наблюдаете ли вы в последние годы изменение предпочтений у российских автолюбителей и перевес покупательского спроса в сторону моноприводных версий по сравнению с полноприводными?

— Мы не производим такого рода расчеты с точки зрения деления на сегменты, в этом случае среднее значение не будет являться показательным. Если мы возьмем локально производимый модельный ряд Renault, то две из 4-х моделей — Logan и Sandero — не имеют полного привода. Полный привод есть у Duster и Kaptur. Но эти две модели достаточно сильно отличаются друг от друга: Duster — более внедорожный, Kaptur — более городской и имеет больше комплектаций с моноприводом.

Если говорить о тенденциях, то доля полного привода в продажах автомобилей марки Renault увеличивается, рост числа таких версий в 2018 году по сравнению с 2017-м составил 14%. Таким образом, четкий тренд покупательского спроса отражает желание автовладельцев иметь комфортный автомобиль как для города, так и для загородных поездок. Это в полной мере относится к Arkana, где хорошо сбалансированы возможности эксплуатации автомобиля в городе и в условиях загородного бездорожья.

— По итогам 7 месяцев 2018 года Renault реализовала в России более 81 тыс. автомобилей, и это на 13% больше, чем за 7 месяцев прошлого года. Каковы ожидания компании по году в целом? По общему количеству реализованных автомобилей и отдельно — по занимаемой доле рынка?

— Я уже три года в России и хорошо знаю степень волатильности рынка и макроэкономики. Если я смогу делать точные прогнозы по рынку, я стану миллиардером (смеется — прим. ред.). Если серьезно, то мы ожидаем рост рынка порядка 10%. Объясню, почему. В прошлом году мы видели огромную поддержку со стороны государства, она же поспособствовала росту рынка в первые месяцы года с января по март. Сейчас, когда госпрограммы по стимулированию покупательского спроса прекращены, мы становимся ближе к тренду 10%.

Что касается доли рынка, вы знаете, что сегодня наша доля составляет примерно 8,5%. Мы стремимся к доле в 10%. Естественно, если ваша цель — рост, это не предполагает каких-либо спадов. В 2019 году мы в полной мере ожидаем эффекта от введения в модельный ряд Arkana, кроме того, мы уже обновили наши модели Logan, Sandero и Sandero Stepway. Все это в совокупности должно дать хороший рост продаж на рынке. Это положительно скажется не только на компании Renault, но также и на наших дилерах, ведь для успеха на рынке необходимы как хорошая стратегия, так и хорошая дилерская сеть.

— Довольны ли вы своей дилерской сетью? Планируете ли что-то менять (расширять/сокращать/развивать) в ней до конца 2018 года? В 2019 году?

— Могу сделать официальное заявление: я очень горжусь нашей дилерской сетью. Но и дилеры, в свою очередь, гордятся тем, что они являются частью нашей стратегии. В нашем сотрудничестве все строится на устойчивой стратегии, на единых правилах. Кроме того, нужно помнить о том, что наши дилеры — в первую очередь бизнесмены. Для них крайне важны три вещи: уверенность, устойчивость и окупаемость их бизнеса. Вместе мы смогли выстроить такую стратегию, которая позволила им работать на хорошем уровне доходности.

Конечно, в нашей дилерской сети происходили изменения. Но сегодня, по моему мнению, то количество дилеров, с которыми мы работаем, — это правильное количество. Даже при растущем рынке они смогут обеспечить необходимый уровень продаж. И гораздо более важным я считаю не количество дилеров, а качество самой дилерской сети. Сегодня я доволен тем, как развивается наше сотрудничество, оно дает нам уверенность в правильной реализации нашей стратегии.

— В июле 2018 года поступили в продажу обновленные версии Logan и Sandero, на 2019-ый заявлено серьезное обновление Duster. Для каких еще моделей Renault из числа продаваемых в России запланированы изменения/обновления в ближайшие полгода/год?

— Мы не комментируем будущие изменения наших моделей. Стратегия, которой мы придерживаемся, понятна: мы выводим на рынок новые модели и обновляем существующие. Будущие изменения — это повод для будущих интервью.