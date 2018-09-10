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Видео: экстремальный Aston Martin DBS Superleggera против Mercedes-AMG GT R
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Видео: экстремальный Aston Martin DBS Superleggera против Mercedes-AMG GT R 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Журналисты Top Gear сравнили в дрэг-гонке два экстремальных купе: Aston Martin DBS Superleggera и Mercedes-AMG GT R. Видео с заездом опубликовано на канале издания в YouTube.
Под капотом «Астон Мартина» установлен 5,2-литровый твин-турбо двигатель V12, выдающий 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С места до «сотни» британское купе способно разгоняться за 3,4 секунды. Максимальная скорость — 342 километра в час.
Mercedes-AMG GT R укомплектован четырехлитровой «битурбовосьмеркой». Мощность — 585 сил и 700 Нм момента. Разгон до 100 километров в час у суперкара занимает 3,6 секунды. Максимальная скорость модели составляет 318 километров в час.
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