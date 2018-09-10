Видео: экстремальный Aston Martin DBS Superleggera против Mercedes-AMG GT R

Журналисты Top Gear сравнили в дрэг-гонке два экстремальных купе: Aston Martin DBS Superleggera и Mercedes-AMG GT R. Видео с заездом опубликовано на канале издания в YouTube.

Под капотом «Астон Мартина» установлен 5,2-литровый твин-турбо двигатель V12, выдающий 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С места до «сотни» британское купе способно разгоняться за 3,4 секунды. Максимальная скорость — 342 километра в час.

Mercedes-AMG GT R укомплектован четырехлитровой «битурбовосьмеркой». Мощность — 585 сил и 700 Нм момента. Разгон до 100 километров в час у суперкара занимает 3,6 секунды. Максимальная скорость модели составляет 318 километров в час.