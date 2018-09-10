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В сети появились первые изображения байка BMW S 1000 RR нового поколения
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В сети появились первые изображения байка BMW S 1000 RR нового поколения 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Ожидается, что представят его в ноябре 2018 года на выставке EICMA в Милане.
Согласно просочившимся в интрнет CAD-рендерам, у байка будет обтекатель нового дизайна, новые фары. А также новая трёхсекционная выхлопная система. Не исключено появление нового двигателя.
Спортбайк BMW S 1000 RR появился в 2009 году. Модель дважды сменила поколение — последний раз это произошло в 2014 году.
Мотоцикл оснащается литровым 199-сильным четырёхцилиндровым мотором, который разгоняет байк до «сотни» за 3,1 секунды. В России BMW S 1000 RR можно приобрести минимум за 1 301 000 рублей.
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