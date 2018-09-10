Почему электрический Mercedes-Benz EQC не имеет переднего багажника? 

В последнее время внимание немецкой компании сосредоточено исключительно на электрическом кроссовере EQC, который Mercedes-Benz представила несколько дней назад. Отмечается, производство автомобиля начнется заводе в Бремене в 2019 году.
Теоретически, наличие электрического силового агрегата позволяет производителям и инженерам исследовать новые идеи расположения деталей и возможность предоставления дополнительного внутреннего/багажного пространства, поскольку электрические агрегаты требуют гораздо меньше места и дополнительных компонентов (по сравнению с двигателями внутреннего сгорания). Именно поэтому транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, например, Tesla, поставляются с передним багажником. Конечно, подобная функция предоставлена далеко не во всех электромобилях. Последнее творение Mercedes-Benz — ранее упомянутый кроссовер EQC — также не имеет загрузочного пространства спереди. Проблема в том, что компании заинтересована в эффективном серийном производстве, способном предоставить меньше затрат и сложностей. Такие требования вынуждают специалистов соблюдать подобную компоновку деталей. Это означает, что Mercedes-Benz заинтересована, чтобы на существующих производственных линиях можно было собирать любые автомобили, в том числе оснащенные двигателями внутреннего сгорания, гибридными и полностью электрическими силовыми установками.