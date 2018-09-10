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Роскошный внедорожник Mercedes GLE готовится к мировой премьере
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Роскошный внедорожник Mercedes GLE готовится к мировой премьере 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Четвертое поколение роскошного внедорожника Mercedes среднего класса в ожидании мировой премьеры: после череды многочисленных шпионских фото в соцсети появилось официальное видео передней части рестайлинговой модели с шикарными фарами.
Хотя производители любят злоупотреблять термином «все новое», но GPL 2019, по сути, будет совершенно иным, чем его предшественник и даже увеличится 80 мм в размерах.
Несмотря на небольшой спрос на роскошные внедорожники, такие как GLE off-road, компания Mercedes сосредоточилась на разработках по улучшению возможностей автомобиля на сложной местности, чтобы достойно конкурировать с Range Rover.
Таким образом, был обновлен Active Body Control, и будет установлена опция Off-Road Plus, повышающая высоту езды почти на 50 мм, а за дополнительную плату клиенты смогут выбрать двухскоростную раздаточную коробку.
Как и следовало ожидать от модели в этом сегменте, 2019 GLE будет предлагаться с дополнительной пневматической подвеской для максимального комфорта. С той же целью передняя камера, отвечающая за сканирование того, что происходит перед автомобилем, отправляет информацию на подвеску, а водитель и пассажиры, пока необходимые изменения происходят автоматически, смогут наслаждаться плавной ездой.
Основанный на платформе MHA, соперник X5 от Mercedes будет избегать модели GLE 43, чтобы освободить место для более мощного гибридного GLE 53 с четырьмя круглыми наконечниками выхлопа, похожими на другие модели «53».
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