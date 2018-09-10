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Nissan увеличит производственные мощности в Китае на 40 процентов
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Nissan увеличит производственные мощности в Китае на 40 процентов 

ProComp.info 56 минут назад
20 августа — PROCOMP.INFO. Японский Nissan Motor планирует инвестировать около 0 млн для увеличения мощностей по производству автомобилей в Китае на 40 процентов к 2021 году — часть стратегии в размере,73 млрд
Nissan и его китайский партнер по совместному предприятию Dongfeng намерены инвестировать примерно 0 млн для предполагаемого расширения производственных мощностей в течение следующих нескольких лет, по словам человека, близкого к плану. Это увеличило бы мощность производства автомобилей Nissan в Китае до 2,1 миллиона автомобилей в год.
Инвестиции являются частью ранее раскрытого многолетнего плана по расширению продаж Nissan в Китае.
На автомобильном рынке Китая доминирует General Motors и Volkswagen AG в течение почти двух десятилетий, причем каждый продавал 4 миллиона автомобилей в прошлом году.
Nissan, наряду с Toyota Motor, Ford Motor и Honda Motor продают около 1 миллион автомобилей в год каждый. Nissan хочет вырваться из этого второго уровня, чтобы стать топ-3 китайским автопроизводителем, сказали лидеры Nissan China.
В прошлом году Nissan продал 1,5 миллиона автомобилей. Его цель — продать до 2,6 млн автомобилей в год к 2022 году, сообщил источник, который отказался назвать свое имя, поскольку не уполномочен говорить с журналистами о расширении.
Nissan в феврале изложил пятилетний план, получивший название «Triple One», чтобы увеличить свою долю на рынке в Китае, сосредоточив внимание на электромобилях и Venucia.
Nissan и Dongfeng будут использовать два существующих сборочных завода для производства легковых автомобилей марки Nissan и построить новый завод в Ухане, где находится штаб-квартира компании Dongfeng.
Nissan, входящий в альянс Renault-Nissan, планирует использовать добавленные мощности для производства как электромобилей, так и бензиновых автомобилей для бренда Nissan и его китайского бренда Venucia.
В рамках своего расширения Nissan и Dongfeng добиваются одобрения от китайских регуляторов для нового сборочного завода в Ухане. Если это будет одобрено, объект будет иметь способность производить около 300 000 автомобилей в год.
Конкурент Toyota планирует увеличить свои мощности в Китае в течение следующих нескольких лет на 240 000 автомобилей в год, или примерно на 20 процентов, от его текущей мощности 1,16 миллиона автомобилей в год.
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