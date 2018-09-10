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Автопапарацци заметили купе-кроссовер Porsche
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Автопапарацци заметили купе-кроссовер Porsche 

CarClub 57 минут назад
Фото: CarClub
Несколько месяцев назад стало известно, что руководство Porsche дало «зеленый свет» проекту пятидверного купе на базе модели Cayenne. По данным британского портала autocar.co.uk, продажи новинки начнутся под конец 2019 года.
Однако прототип машины может предстать перед публикой и раньше. Например, на предстоящем Парижском автосалоне. Предпосылкой к этому служат появившиеся на днях в сети снимки, сделанные на Нюрбургринге. Пока еще секретный Porsche нарезает круги по легендарной трассе практически без камуфляжа. Это ли не доказательство скорого дебюта?
Анфас обычный внедорожник от купеобразного отличается только иным бампером, а в профиль напоминает «раздутый» и приподнятый хэтчбек Panamera. В салон фотошпионы заглянуть пока не сумели. Пример других марок показывает, что внутреннее убранство, скорее всего, оставят от обычного «Кайена».
Конкурировать Porsche Cayenne-купе будет с BMW X6, Mercedes GLE Coupe, Audi Q8 и Range Rover Velar. Гамма двигателей новинки вряд ли станет отличаться от той, что предлагается сейчас для «Кайена». Дизеля, напомним, в ней до сих пор нет — только бензиновые турбомоторы и гибрид.
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