Автопапарацци заметили купе-кроссовер Porsche

Несколько месяцев назад стало известно, что руководство Porsche дало «зеленый свет» проекту пятидверного купе на базе модели Cayenne. По данным британского портала autocar.co.uk, продажи новинки начнутся под конец 2019 года.

Однако прототип машины может предстать перед публикой и раньше. Например, на предстоящем Парижском автосалоне. Предпосылкой к этому служат появившиеся на днях в сети снимки, сделанные на Нюрбургринге. Пока еще секретный Porsche нарезает круги по легендарной трассе практически без камуфляжа. Это ли не доказательство скорого дебюта?

Анфас обычный внедорожник от купеобразного отличается только иным бампером, а в профиль напоминает «раздутый» и приподнятый хэтчбек Panamera. В салон фотошпионы заглянуть пока не сумели. Пример других марок показывает, что внутреннее убранство, скорее всего, оставят от обычного «Кайена».