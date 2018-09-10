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В Тольятти тестируют битопливный LADA Largus
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В Тольятти тестируют битопливный LADA Largus 

Car.ru 52 минуты назад
Фото: Car.ru
На дороги Тольятти вышел битопливный универсал LADA Largus, который планируют запустить в серийное производство уже вначале следующего года.
Основным топливом для заправки новой модели послужит газ метан. Сейчас производитель компания «АТС» проводит дорожные тесты универсала, которые станут завершающим этапом.
Для испытаний разработчики выбрали реальные дороги Тольятти и от стандартной версии LADA Largus, его двухтопливный вариант будет отличаться шильдиком CNG, указывающий на возможность заправки авто двумя видами горючего.
Помимо доводочных и дорожных тестов, модель должна пройти сертификацию типа ТС и лишь затем отправиться на конвейер.
Уже в следующем году компания «АТС» намерена собрать не менее 2 000 газо-бензиновых версий Largus.
Нужно отметить, такой же битопливный вариант имеет и модель LADA Vesta, которая на сегодняшний день также выпускается в объеме около двух тысяч экземпляров.
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