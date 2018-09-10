В Тольятти тестируют битопливный LADA Largus

На дороги Тольятти вышел битопливный универсал LADA Largus , который планируют запустить в серийное производство уже вначале следующего года.

Основным топливом для заправки новой модели послужит газ метан. Сейчас производитель компания «АТС» проводит дорожные тесты универсала, которые станут завершающим этапом.

Для испытаний разработчики выбрали реальные дороги Тольятти и от стандартной версии LADA Largus, его двухтопливный вариант будет отличаться шильдиком CNG, указывающий на возможность заправки авто двумя видами горючего.

Помимо доводочных и дорожных тестов, модель должна пройти сертификацию типа ТС и лишь затем отправиться на конвейер.

Уже в следующем году компания «АТС» намерена собрать не менее 2 000 газо-бензиновых версий Largus.